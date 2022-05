Bank of America verlaagt koersdoelen Bpost en PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft donderdag de koersdoelen voor Bpost en PostNL verlaagd. Dit blijkt uit een groot sectorrapport van de Amerikaanse bank. Het koersdoel voor Bpost ging van 7,50 naar 6,50 euro en voor PostNL van 3,10 naar 2,60 euro. De bank herhaalde het Neutraal advies voor Bpost en het Underperform advies voor PostNL. Bpost heeft volgens de analisten flink last van de hoge inflatie en daarmee van stijgende loonkosten. En Amazon gaat steeds meer pakketten zelf bezorgen, wat volumedruk geeft bij Bpost. Bank of America verlaagde daarom de EBIT-taxatie voor 2022 met 13 procent naar 244 miljoen euro. Voor de activiteiten in Noord-Amerika is de bank wel positief gestemd. Voor PostNL verlaagde Bank of America de raming voor de EBIT voor dit jaar zelfs met 24 procent, naar de onderkant van de outlook van het postbedrijf zelf. De analisten gaan uit van minder pakketten dan eerder voorzien, hogere kosten en druk op de internationale activiteiten. PostNL daalt donderdag in Amsterdam met 1,3 procent naar 2,77 euro, terwijl Bpost in Brussel een procent in moet leveren op 5,86 euro. Bron: ABM Financial News

