ING verlaagt koersdoel Besi

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verlaagd van 95,00 naar 75,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Volgens analist Marc Hesselink is de onderliggende trend "gezond", ondanks een vertraging in de orderinstroom in het eerste kwartaal. De analist wijst erop dat er nog altijd een groot verschil is tussen enerzijds de sterke vraag en anderzijds de problemen in de aanvoer. "We rekenen nu op een min of meer vlakke omzetontwikkeling in 2022 en 2023, maar geen sterke neerwaartse cyclus", aldus Hesselink, die zijn taxaties voor dit jaar en de komende twee jaar verlaagde. De langetermijnvooruitzichten voor Besi blijven volgens ING "veelbelovend". Het aandeel Besi daalt donderdag 4,0 procent naar 49,48 euro. Bron: ABM Financial News

