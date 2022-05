CFO Moderna vertrekt al weer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe financieel directeur van Moderna, Jorge Gomez, is al weer vertrokken. Dit meldde het biotechbedrijf woensdag. Gomez begon afgelopen maandag, maar dinsdag maakte een oud-werkgever van Gomez, Dentsply Sirona, bekend dat er een onderzoek loopt naar Gomez vanwege verschillende zaken, waaronder de financiële rapportering door Gomez. Om de situatie op te vangen, keert David Meline, die inmiddels met pensioen was, terug bij Moderna als CFO. De benoeming van Gomez werd op 11 april aangekondigd. Bron: ABM Financial News

