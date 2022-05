Lagarde hint op renteverhoging in de zomer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank hintte woensdag in een speech in Slovenië op een eerste renteverhoging in de zomer. Zij herhaalde dat de eerste renteverhoging na "enige tijd" volgt, nadat het opkoopprogramma is beëindigd. En dat laatste zou aan het begin van het derde kwartaal moeten gebeuren, aldus Lagarde. Hoewel de exacte timing nog moet worden bepaald, zei Lagarde dat "ik erg duidelijk ben geweest dat dit een periode van slechts een paar weken kan betekenen". En na de eerste verhoging zal er een geleidelijk proces volgen, aldus de voorzitter. Eind april zei vicevoorzitter Luis de Guindos ook al dat een renteverhoging in juli mogelijk is. De ECB vergadert op 9 juni en vervolgens op 21 juli en 8 september. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.