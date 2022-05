Beursblik: winsttaxaties Ahold licht omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) De omzetgroei van Ahold Delhaize was iets beter dan voorzien en de krimp bij Bol.com was kleiner dan gevreesd. Dit concludeerde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam woensdag. De vergelijkbare groei in de VS viel de analist wat tegen, terwijl de krimp in Europa juist sterker was dan voorzien. De onderliggende EBIT van 829 miljoen euro was echter een stuk beter dan de 788 miljoen euro waarop Degroof had gerekend. Daardoor viel de marge met 4,2 procent ook hoger uit dan voorzien. Die meevaller, zo benadrukte De Boer, was echter te danken aan een verzekeringsmeevaller van 60 miljoen euro. Zonder deze post was de EBIT uitgekomen op 769 miljoen euro. De Boer waarschuwt woensdag dat hij verwacht dat de druk op de volumes en de marges dit jaar zullen aanhouden, als gevolg van onder meer de hoge inflatie. Dankzij meezittende valutamarkten en Amerikaanse consumenten die goed blijven spenderen, zag Ahold volgens De Boer ruimte om de winstverwachting voor dit jaar te verhogen. In plaats van een winstdaling van een paar procent, rekent Ahold nu op een vergelijkbare onderliggende winst als in 2021. De Boer verwacht dat hij zijn winsttaxaties met circa 2 procent zal verhogen, en dat dit ook geldt voor de analistenconsensus. Degroof heeft een Houden advies op Ahold met een koersdoel van 32,00 euro. Het aandeel daalt woensdag met 2,8 procent naar 26,91 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.