NZB komt afspraken met Lavide niet na

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide moet op zoek naar aanvullende financiering, nu NZB de gemaakte afspraken niet nakomt. Dit meldde de lege beurshuls dinsdagavond. NZB zou de beursnotering van Lavide gebruiken voor een zogeheten omgekeerde overname. Daarvoor heeft het bedrijf echter meer tijd nodig. NZB heeft nog geen bijdrage geleverd aan de operationele kosten van Lavide, wat volgens de beurshuls was toegezegd, voor een bedrag tot 100.000 euro. Lavide zegt zijn best te doen het geld alsnog te ontvangen. Omdat Lavide een acute financieringsbehoefte heeft, is één van de grootaandeelhouders onder voorwaarden bereid gevonden 10.000 euro te lenen. Met dit geld kan Lavide nieuwe winstgevende bedrijfsactiviteiten blijven zoeken, meldde het persbericht dinsdagavond. Inmiddels worden er met twee potentiële partijen gesprekken gevoerd. Ook wil Lavide graag in gesprek met bedrijven die al een substantiële omzet en positieve kasstroom hebben. Bron: ABM Financial News

