'PostNL gedwongen om outlook te verlagen'

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Stijgende kosten en tegenvallende volumes bij pakketten in maart dwongen PostNL om de verwachtingen voor heel 2022 te verlagen. Dit concludeerde analist David Kerstens van Jefferies maandag na de kwartaalcijfers van het postbedrijf. PostNL rekent nu op 170 tot 210 miljoen euro aan genormaliseerde EBIT. Dat was 210 tot 240 miljoen euro, een verlaging met 16 procent. De analistenconsensus rekent nog op 223 miljoen euro voor dit jaar. Wel herhaalde PostNL maandag de outlook voor de vrije kasstroom. De kwartaalresultaten waren dan ook flink lager dan verwacht, aldus analist David Kerstens. Zo daalde het EBIT-resultaat met 75 procent op jaarbasis, wat 20 procent slechter was dan de analistenconsensus. Dat kwam vooral door de tegenwind bij pakketten, zag de analist. De pakketvolumes daalden met 19,5 procent, waar analisten rekenden op een daling met 12,7 procent. Als de corona-meewind van vorig jaar buiten beschouwing wordt gelaten, stegen de pakketvolumes overigens met 3,9 procent. Jefferies heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 4,50 euro. Bron: ABM Financial News

