Doordash boekt hogere omzet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Doordash heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, zelfs toen meer restaurants en winkels weer opengingen. Dit maakte de Amerikaanse maaltijdbezorger donderdag laat bekend. Het concern boekte het afgelopen kwartaal een 35 procent hogere omzet van 1,5 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 1,4 miljard dollar. De maaltijdbezorger boekte een nettoverlies van 110 miljoen dollar, tegen een verlies van 167 miljoen dollar vorig jaar. Het groeitempo liet het afgelopen kwartaal echter een sterke vertraging zien. De omzet van het bedrijf verdrievoudigde bijna op jaarbasis in de overeenkomstige kwartalen in 2021 en 2020. "We spreken echter over zeer grote aantallen, dus alleen het groeipercentage logenstraft de grootte van het platform", zei CFO Prabir Adarkar, eraan toevoegend dat het concern nu meer verdient in één kwartaal dan in heel 2019. Het aandeel Doordash steeg donderdag in de elektronische handel nabeurs meer dan 7 procent. Bron: ABM Financial News

