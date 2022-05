Beursblik: Bank of America verlaagt taxaties Besi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft over het eerste kwartaal gemengde resultaten laten zien. Dit oordeelden analisten van Bank of America dinsdag. De omzet was een meevaller, maar de Amerikaanse bank vond het tegenovergestelde het geval voor de orderinstroom. Analist Didier Scemama verlaagde zijn taxaties voor 2022 tot en met 2024. De omzetramingen gingen met 2 tot 4 procent omlaag en voor de EBITDA met 3 tot 5 procent. De analist denkt dat de nieuwste dure smartphones relatief weinig nieuwe 'features' zullen hebben, en dat is ongunstig voor Besi. Maar Hybrid Bonding blijft positief verrassen voegde Scemama toe. Bank of America heeft een koopadvies op Besi met een koersdoel van 146,00 euro. Het aandeel handelt dinsdagmiddag 5 procent lager op 54,48 euro. Bron: ABM Financial News

