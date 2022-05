ING verhoogt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor AMG verhoogd van 38,00 naar 45,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Stijn Demeester verhoogde zijn taxaties en paste het koersdoel ook aan op een sterkere dollar. Volgens de analist blijft het winstmomentum van AMG overeind, aangejaagd door de hogere grondstofprijzen en een significante volumegroei als de belangrijke capaciteitsuitbreidingen in vanadium en lithium in de komende twee jaar worden doorgevoerd. AMG komt woensdag nabeurs met cijfers over het eerste kwartaal. Het aandeel daalde dinsdagochtend licht tot 36,40 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.