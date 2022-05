Achmea neemt ABN AMRO Pensioeninstelling over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Achmea en ABN AMRO hebben overeenstemming bereikt over de overname van ABN AMRO Pensioeninstelling door Achmea. Dit maakten beide partijen dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. De tak gaat naar verwachting vanaf het najaar van 2022 onder de naam Centraal Beheer PPI verder. Directie en medewerkers krijgen een aanbod om in dienst te treden bij Achmea. ABN AMRO Pensioeninstelling voert sinds 2012 zogenoemde beschikbare premieregelingen uit en telt nu ongeveer 955 werkgevers en circa 190.000 deelnemers uit het midden- en kleinbedrijf en de grootzakelijke markt als haar klanten. Het beheerd vermogen bedraagt circa 3,5 miljard euro. Bron: ABM Financial News

