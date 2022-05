Beursblik: breed gedragen meevaller DSM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in de eerste drie maanden beter dan verwacht gepresteerd, en dat is te danken aan goede prestaties bij zowel de divisie Health, Nutrition & Bioscience als Materials. Dit stelde analist Chris Counihan van Jefferies dinsdag. De aangepaste EBITDA van 487 miljoen euro was 6 procent meer dan de zakenbank had verwacht. DSM herhaalde de outlook voor 2022. Jefferies heeft een Houden advies op DSM met een koersdoel van 168,00 euro. Analist Counihan verwacht vanochtend een licht positieve koersreactie. Bron: ABM Financial News

