Gasunie en Vopak slaan handen ineen

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Gasunie en Vopak hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor toekomstige infrastructuurprojecten gericht op de ontwikkeling van terminals voor de import van waterstof naar Noordwest-Europa via Nederlandse en Duitse havens. Dit maakte Vopak maandagochtend bekend. Beide partijen werkten al samen aan de bouw van een zogenoemde Gate LNG-terminal in de haven van Rotterdam. Het importeren van waterstof zal volgens Vopak essentieel zijn voor het behalen van de doelen onder de Europese green deal. De initiatieven om waterstof te importeren nemen volgens het bedrijf snel toe. Tegen 2025 moeten de eerste inkomstenstromen via Duitsland en Nederland op gang komen. Vopak en Gasunie zullen zich vooral richten op het opzetten van een infrastructuur om een verdere distributie van waterstof naar eindgebruikers mogelijk te maken. Hierbij kan worden gedacht aan pijplijnen, spoorrails en wegen. Er werden maandag geen financiële details gedeeld. Bron: ABM Financial News

