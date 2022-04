Almunda ziet resultaten aantrekken in 2021

(ABM FN-Dow Jones) Almunda Professionals heeft in overgangsjaar 2021 een recordresultaat geboekt. Dit bleek uit een update vrijdag van het voormalige Novisource.

De omzet van Almunda steeg in het afgelopen jaar met ruim 7 procent van 12,6 naar 13,5 miljoen euro. Het EBITDA-resultaat kwam uit op het recordniveau van 2,03 miljoen euro en de nettowinst bedroeg 1,28 miljoen euro tegen 0,6 miljoen euro een jaar eerder. Die resultaten werden nog gedrukt door 0,15 miljoen euro aan bijzondere juridische lasten.

Het eigen vermogen steeg in 2021 naar 5,8 miljoen euro. Dit was in 2020 nog 5,1 miljoen euro.

Almunda beschikte eind 2021 over 3,3 miljoen euro aan kasmiddelen, waarmee ook de liquiditeitspositie nog steeds zeer solide is, aldus het bedrijf. De solvabiliteit is in 2021 gestegen van 42 procent naar 51 procent.

Op 14 juli 2021 werd tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering unaniem ingestemd met de wijziging van de statutaire naam van Novisource in Almunda Professionals.

Dochtermaatschappij Novisource Holding opereert nog steeds onder de eigen naam Novisource in de markt.

Outlook

Voor Novisource worden door Almunda aanhoudend goede resultaten verwacht. "De krapte op de arbeidsmarkt is voelbaar, maar de ambitie blijft om te groeien in aantal professionals", aldus het bedrijf. Op middellange termijn streeft Novisource naar een groei tot circa 120 fte.

Als gevolg van de belangneming in Professionals in de Zorg (PIDZ) in januari dit jaar, zullen omzet en EBITDA van Almunda in 2022 naar verwachting zeer "sterk toenemen". Wel zal door de boekhoudkundige verwerking van de belangneming sprake zijn van een "aanzienlijke jaarlijkse amortisatielast", die drukt op de nettowinst. Desondanks is de verwachting dat de winst per aandeel, voor amortisatie, "duidelijk" zal stijgen ten opzichte van 2021.