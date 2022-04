Winst KPN hoger dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer winst geboekt dan verwacht en handhaafde de outlook voor heel het jaar. Dit bleek vrijdag uit de cijfers die het telecombedrijf voorbeurs publiceerde. "We zijn het jaar sterk begonnen en we liggen op koers om onze strategische en financiële ambities waar te maken", aldus CEO Joost Farwerck. "Onze omzet uit diensten op de massamarkt laat elk kwartaal groei zien. Hierdoor wordt de omzetgroei van KPN als geheel ondersteund", aldus de topman. De omzet uit dienstverlening aan het MKB blijft het volgens KPN goed doen, wat vertrouwen geeft dat de totale omzet uit dienstverlening aan de zakelijke markt tegen het einde van dit jaar kan stabiliseren. "In de consumentenmarkt zorgen glasvezel en ons gecombineerde vast/mobiele aanbod elk kwartaal voor omzetgroei. De inkomsten uit mobiele diensten groeien en de inkomsten uit vaste diensten stabiliseren", aldus Farwerck. Ook Wholesale bleef volgens KPN een sterke bijdrage leveren. Resultaten KPN behaalde afgelopen kwartaal een aangepaste omzet van 1.311 miljoen euro, wat een aangepaste EBITDA na leases opleverde van 593 miljoen euro en een nettowinst van 179 miljoen euro. Analisten mikten voor het eerste kwartaal op een omzet van 1.305 miljoen euro met een aangepaste EBITDA na leases van 588 miljoen euro en een nettowinst van 151 miljoen euro. Een jaar eerder boekte KPN nog een omzet van 1.290 miljoen euro, een aangepaste EBITDA na leases van 568 en een nettowinst van 141 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2021 werd er een omzet van 1.359 miljoen euro in de boeken gezet bij een aangepaste EBITDA van 584 miljoen euro. De vrije kasstroom kwam in het eerste kwartaal uit op 206 miljoen euro. De analistenconsensus rekende op 171 miljoen euro tegen 122 miljoen euro een jaar eerder. Het telecombedrijf investeerde afgelopen kwartaal 257 miljoen euro, een daling van 20 procent. De schulden bedroegen 5,1 miljard euro, een lichte daling ten opzichte van de 5,2 miljard euro een jaar eerder. Outlook KPN blijft voor dit jaar mikken op een vrije kasstroom van circa 825 miljoen euro, waardoor een dividend over 2022 van 14,3 cent per aandeel mogelijk is. De EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op 2.400 miljoen euro en de investeringen op 1,2 miljard euro, denkt KPN. De consensus mikt voor heel dit jaar op een vrije kasstroom van 837 miljoen euro en een EBITDA na leases van 2.412 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

