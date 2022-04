Corbion boekt hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, terwijl de aangepaste EBITDA licht daalde. Dit bleek vrijdag uit de resultaten over het eerste kwartaal van de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën. "Na de ongekende stijging van de inputkosten vorig jaar, beginnen de noodzakelijke prijsinitiatieven vruchten af te werpen", zei CEO Olivier Rigaud. "Prijsstijgingen komen duidelijk tot uiting in onze hogere autonome omzetgroei. De winstmarges herstellen van de dieptepunten in de tweede helft van 2021", voegde hij toe. "Gezien de hoge inflatie, geven we momenten prioriteit aan prijsverhogingen en verbeteringen aan de productmix", zei Rigaud. Corbion boekte in de eerste drie maanden van 2022 een aangepast bedrijfsresultaat (EBITDA) van 40,0 miljoen euro, in vergelijking met 43,9 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 17,5 procent in het eerste kwartaal van 2021 naar 12,5 procent het afgelopen kwartaal. De omzet steeg van 251,5 miljoen euro in het eerste kwartaal vorig jaar naar 320,1 miljoen euro het afgelopen kwartaal. Outlook Het concern zei vertrouwen te houden in de toekomstige groeivooruitzichten, terwijl het bedrijf blijft investeren in capaciteitsuitbreiding. Corbion zei op schema te liggen voor een verbetering van het aangepaste EBITDA-resultaat dit jaar. Tot slot meldde het bedrijf dat Corbions directe blootstelling aan Oekraïne of Rusland verwaarloosbaar is Bron: ABM Financial News

