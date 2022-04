Goedkeuring Belgische toezichthouder verkoop Brusselse werkmaatschappij BAM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van BAM Contractors door Désiré Stadsbader goed. Dit meldde de BMA donderdag. BAM Groep kondigde de verkoop van de Brusselse werkmaatschappij in februari aan, zonder financiële details te melden. "In haar beslissing van 28 april 2022 stelt de BMA vast dat aan de voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet", aldus de BMA. BAM Contractors is gevestigd in Brussel en genereert met circa 400 werknemers een jaaromzet van ruim 190 miljoen euro. Lopende projecten zijn onder meer de Scheldetunnel bij Antwerpen. Bron: ABM Financial News

