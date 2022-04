Hellofresh presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: HelloFresh

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel HelloFresh steeg donderdag, nadat duidelijk werd dat de bezorger van maaltijdboxen het afgelopen kwartaal beter heeft gepresteerd dan verwacht. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. De bezorger van maaltijdboxen boekte het afgelopen kwartaal een aangepaste EBITDA van 99,3 miljoen euro, in vergelijking met 159,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg met 26 procent tot 1,92 miljard euro. Beide cijfers waren volgens het bedrijf boven verwachting. Daarnaast herhaalde het Duitse bedrijf zijn outlook voor 2022. Het bedrijf rekent op een omzetgroei van 20 tot 26 procent tegen constante wisselkoersen. Het bedrijf voorziet verder een aangepaste EBITDA van 500 tot 580 miljoen euro voor heel 2022. Volgens analisten van Jefferies is de bevestiging van de outlook de belangrijkste uitkomst van de publicatie. Het aandeel HelloFresh noteerde donderdag 3,2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

