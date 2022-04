Nokia boekt hoger resultaat Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nokia heeft in het afgelopen kwartaal een licht hogere vergelijkbare nettowinst geboekt, gesteund door een sterke vraag naar mobiele netwerken. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Finse technologiebedrijf. "Over het algemeen markeerde het eerste kwartaal een sterke start van het jaar, zowel wat omzet betreft als winstgevendheid", zei CEO Pekka Lundmark. Nokia waarschuwde wel dat beperkingen in de toeleveringsketen op de omzet drukken, naast een ongunstige timing van octrooilicenties die moesten worden verlengd. Nokia boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 212 miljoen euro, in vergelijking met 261 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De vergelijkbare nettowinst bedroeg 409 miljoen euro, tegenover 373 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg met 5,4 procent tot 5,35 miljard euro. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een vergelijkbare nettowinst van 340 miljoen euro op een omzet van 5,27 miljard euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.