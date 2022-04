GlaxoSmithKline overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GlaxoSmithKline heeft in het eerste kwartaal van dit jaar beter dan voorziene resultaten geboekt. Dit maakte de Britse farmareus woensdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal kwam de nettowinst uit op 1,8 miljard pond, omgerekend circa 2,1 miljard euro, tegen krap 1,1 miljard pond in het zelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet trok op jaarbasis aan van 7,4 naar 9,8 miljard pond. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op een nettowinst van 1,5 miljard en een omzet van 9,2 miljard pond. Per aandeel bedroeg de winst 35,6 pence tegen 21,3 pence een jaar eerder. Op aangepaste basis bedroeg de winst per aandeel 32,8 pence, een stijging van 43 procent op jaarbasis. GlaxoSmithKline handhaafde de outlook voor 2022 en mikt daarmee onverminderd op een omzetgroei van 5 tot 7 procent tegen constante wisselkoersen en een aangepaste operationele winstgroei van 12 tot 14 procent. De outlook houdt geen rekening met de bijdrage van producten gerelateerd aan Covid-19. GlaxoSmithKline bevestigde ook dat het op schema ligt met het afstoten en het naar de beurs brengen van de consumententak in juli. Unilever deed eind vorig jaar een bod van 50 miljard Britse pond op de consumententak van GlaxoSmithKline, maar het kwam niet tot een deal. Bron: ABM Financial News

