PepsiCo verhoogt deel outlook

(ABM FN-Dow Jones) PepsiCo heeft ook het afgelopen kwartaal aan de verwachting van analisten voldaan en verhoogde een deel van de outlook. Dit bleek dinsdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse fabrikant van frisdranken en snacks.

PepsiCo boekte in het eerste kwartaal, dat eindigde op 19 maart van dit jaar, een aangepaste winst per aandeel van 1,29 dollar tegen 1,21 dollar een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,23 dollar per aandeel op een verwachte omzet van 15.538 miljoen dollar.

De omzet van het bedrijf kwam uit op 16.200 miljoen dollar tegen 14.820 miljoen dollar over het eerste kwartaal in 2021. Autonoom groeide de omzet met 13,7 procent. In het vierde kwartaal was dit 9,5 procent.

Netto steeg het resultaat van 1.714 miljoen dollar naar 4.273 miljoen dollar.

Outlook

Voor het lopende boekjaar verwacht PepsiCo nu een autonome omzetstijging van 8 tegen eerder 6 procent.

De verwachting voor de groei van de aangepaste winst per aandeel tegen constante valuta bleef staan op 8 procent.

De verwachting voor de aangepaste winst per aandeel ligt op 6,63 dollar tegen 6,26 dollar over 2021, terwijl analisten uitgaan van 6,67 dollar.

Het aandeel PepsiCo steeg dinsdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 0,3 procent.