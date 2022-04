Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor Philips verlaagd van 32,00 naar 26,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Na de resultaten over het eerste kwartaal, verlaagde analist James Vane-Tempest zijn ramingen voor het autonome aangepaste EBIT-resultaat en houdt hij ook rekening met valutaschommelingen. Jefferies is terughoudender dan Philips zelf voor wat betreft de omzetverwachtingen en stelt dat een sterk herstel in de tweede helft van het jaar nodig is om de doelstellingen te behalen. Jefferies mikt op een margestijging dit jaar van 18 basispunten, waar Philips mikt op een stijging met 40 tot 90 basispunten. Hoewel de waardering van en het vertrouwen in Philips laag is zullen de zorgen rond het bedrijf aanhouden, zo voorziet de analist. Maandag reageerden beleggers nog erg negatief op de aankondiging van extra terugroepactie van beademingsapparaten in vooral de VS. Het aandeel Philips sloot maandag 11,3 procent lager op 24,98 euro. Bron: ABM Financial News

