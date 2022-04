KBC Securities zet Flow Traders op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft vrijdag het advies voor Flow Traders verhoogd van Houden naar Accumuleren, terwijl het koersdoel van 34,00 naar 35,00 euro ging. Er werd volgens KBC een sterk eerste kwartaal verwacht en Flow Traders heeft dit ruimschoots waargemaakt, vinden de analisten. De handelsinkomsten van Flow Traders stegen in het afgelopen kwartaal naar 148 miljoen euro, van 80,3 miljoen euro een kwartaal eerder. In het eerste kwartaal vorig jaar was dat 142,2 miljoen. De genormaliseerde nettowinst kwam uit op 54,0 miljoen euro, tegen 21,7 miljoen euro een kwartaal eerder. De oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie zorgden volgens KBC voor de nodige marktturbulentie, waarvan Flow Traders wist te profiteren. KBC verwacht dat dit ook voor de rest van het jaar het geval zal zijn, maar mogelijk wel in mindere mate. Het aandeel Flow Traders steeg vrijdagochtend met 4,4 procent tot 31,90 euro. Bron: ABM Financial News

