Deutsche Bank verhoogt koersdoelen RELX en Wolters Kluwer

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft de koersdoelen voor RELX en Wolters Kluwer verhoogd. Dit bleek vrijdag uit en analistenrapport van de bank. Voor het aandeel RELX ging het koersdoel van 17,90 naar 22,00 Britse pond en voor Wolters Kluwer zelfs van 58,00 naar 85,00 euro, met in beide gevallen een Houden advies. In het rapport spraken de analisten van een solide begin van 2022 voor de beide dataconcerns, ofschoon de analisten van Deutsche Bank ten aanzien van RELX voor 2023 voorzichtig blijven gestemd. RELX, dat deze week met een louter kwalitatief tussentijds handelsbericht over de eerste drie maanden van dit jaar naar buiten trad, laat in de prognose van Deutsche Bank dit jaar een onderliggende groei zien van 8,6 procent met een aangepaste operationele marge van 30,9 procent. Wolters Kluwer, dat op 4 mei eveneens een kwalitatief bericht over het eerste kwartaal publiceert, laat in de verwachting van Deutsche Bank dit jaar een autonome groei van 4 procent zien, met in het eerste kwartaal naar verwachting een hoger groeitempo dan dit. Op een rood Damrak noteerde het aandeel RELX vrijdag 0,8 procent lager op 28,64 euro. Wolters Kluwer daalde 0,4 procent naar 96,88 euro. Bron: ABM Financial News

