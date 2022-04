Wereldhave stelt outlook voor 2022 opwaarts bij Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft zijn verwachting voor het directe resultaat in 2022 opwaarts bijgesteld vanwege onder meer de indexering van huurprijzen. Dit kwam vrijdag voorbeurs naar voren uit een kwartaalupdate van het vastgoedfonds. "Nu de coronabeperkingen tot een einde zijn gekomen, zijn de bezoekersaantallen en de verkopen [in de winkelcentra] weer bijna terug op het niveau van vóór de pandemie, aldus CEO Matthijs Storm, die benadrukte dat de bezettingsgraad stabiel is met 96 procent en dat 98 procent van de huurpenningen op tijd zijn geïncasseerd. Wereldhave verwacht dit jaar een direct resultaat te boeken in de bandbreedte van 1,55 tot 1,65 euro per aandeel. De oude bandbreedte was 1,50 tot 1,60 euro per aandeel. In februari verhoogde Wereldhave ook al de outlook. Er is volgens het vastgoedfonds ruimte voor een outlookverhoging dankzij een sterke voorverhuur van de Full Service Centers, en de hoger dan verwachte indexering van de huurprijzen, vanwege de inflatie. De outlook werd in juli vorig jaar juist nog verlaagd als gevolg van desinvesteringen van Franse activiteiten. Daarvoor hield Wereldhave nog rekening met een resultaat van 1,80 tot 2,00 euro per aandeel voor 2021. De nettohuurinkomsten daalden in de eerste drie maanden van dit jaar op jaarbasis met 10,7 procent naar 27,7 miljoen euro. Wereldhave boekte een direct resultaat van 19,2 miljoen euro. Het indirecte resultaat, dat bepaald wordt door de waarde van het vastgoed, kwam uit op 11,2 miljoen euro, na een negatief resultaat van 20,0 miljoen euro een jaar eerder vanwege afschrijvingen, waardoor het totale resultaat 30,4 miljoen euro bedroeg. Dit was een jaar eerder nog slechts 1,4 miljoen euro. Per aandeel bedroeg het directe resultaat 0,39 euro en het indirecte resultaat 0,24 euro. Bron: ABM Financial News

