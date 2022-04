Sterk kwartaal Kering Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kering heeft een sterk eerste kwartaal van 2022 achter de rug, ondanks lockdownmaatregelen in China die de omzet drukten. Dit meldde het Franse luxeconcern donderdagavond.



In het eerste kwartaal werd een omzet behaald van bijna 5 miljard euro, op jaarbasis een stijging van 21 procent op vergelijkbare basis. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 4,74 miljard euro.



Bij Gucci steeg de omzet op jaarbasis met 13 procent naar 2,6 miljard euro. Net als bij Kering als geheel stegen de opbrengsten van Gucci in Noord-Amerika en West-Europa, maar stond de omzet op het vasteland van China onder druk. Dit had te maken met het opgelaaide coronavirus in China in de afgelopen maanden.



Verder deed Yves Saint Laurent goede zaken, met een omzetstijging van 37 procent op jaarbasis naar 739 miljoen euro.



Kering gaf donderdag geen outlook voor heel 2022, maar CEO Francois-Henri Pinault zei wel dat het bedrijf blijft investeren in groei en winstgevendheid. De impact van de Russische invasie in Oekraïne is beperkt, aldus Kering. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.