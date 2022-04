Beursblik: ASMI goed op koers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in de eerste drie maanden van 2022 de eigen outlook gehaald. Dit is de verwachting van analisten geraadpleegd door ABM Financial News. Voor het eerste kwartaal rekent ASMI op 500 tot 530 miljoen euro aan omzet, "met een stabiele verdere stijging in het tweede kwartaal vergeleken met het eerste kwartaal". De omzet in de tweede jaarhelft zal bovendien hoger uitvallen dan in de eerste zes maanden, stelt het bedrijf. ASMI waarschuwde bij de jaarcijfers eind februari dat de aanvoerketen in de eerste helft van 2022 "krap" blijft. De markt voor wafer fab equipment zal dit jaar met 15 tot 20 procent groeien en ASMI denkt harder dan dat te kunnen groeien. Volgens ING ligt de consensus op een groei van 22 procent voor ASMI. ASMI geeft geen verwachtingen meer af voor de orderinstroom, omdat het volgens de onderneming steeds lastiger wordt om een goede inschatting te maken, zoals de afgelopen kwartalen ook wel is gebleken. Middellange termijn In 2025 wil ASMI een omzet realiseren van 2,8 miljard tot 3,4 miljard euro, wat neerkomt op een samengestelde jaarlijkse groei van 16 tot 21 procent in de komende jaren. Verder voorziet ASMI tussen 2021 en 2025 een brutomarge van 46 tot 50 procent en een operationele marge van 26 tot 31 procent. De wafer fab equipment markt groeit volgens Barclays veel sneller dan ASMI zelf voorspelt. Waar ASMI in 2025 rekent op een omvang van 90 tot 110 miljard dollar, mikt Barclays voor 2022 al op 100 miljard dollar. En voor 2025 rekent de bank op 120 miljard dollar. ASMI opent vanavond nabeurs de boeken. Woensdagmiddag wint het aandeel 4,8 procent, geholpen door de koerswinst van ASML van 6,1 procent. ASML kwam voorbeurs al met een kwartaalupdate. Bron: ABM Financial News

