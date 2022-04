Netflix verliest abonnees na tariefsverhoging

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Netflix heeft in het afgelopen kwartaal voor het eerst abonnees verloren sinds het bedrijf in de kinderschoenen stond en dat zal in het tweede kwartaal in een versneld tempo doorgaan. Dat meldde het Amerikaanse streamingbedrijf dinsdagavond.

Het aandeel kelderde in de handel nabeurs met 20 procent na de tegenvallende berichten, na een koerswinst van 3 procent in de reguliere handel.

Netflix raakte per saldo 200.000 betalende abonnees kwijt in het eerste kwartaal. Analisten hadden gerekend op een toename van 2,5 miljoen klanten, volgens FactSet. Dat had Netflix zelf ook als indicatie afgegeven.

De daling zette in nadat Netflix de tarieven verhoogde in de Verenigde Staten en Canada. Inmiddels rekent het bestuur van het bedrijf op een verlies van 2 miljoen abonnees in het tweede kwartaal. Analisten rekenden tot vandaag gemidddeld op een toename van 2,55 miljoen voor de nieuwe periode.

De winst daalde van 3,75 naar 3,53 dollar per aandeel, of 1,6 miljard dollar. Een jaar geleden voorspelde het bedrijf al een forse terugval in het aantal abonnees, dat tijdens de coronaviruspandemie explosief steeg.

De omzet steeg van 7,16 miljard naar 7,87 miljard dollar, wat minder was dan de 7,93 miljard die analisten gemiddeld hadden becijferd. In het tweede kwartaal zou dit 8,05 miljard moeten worden, voorziet Netflix. Dit is minder dan de 8,22 miljard die analisten tot vandaag voorzagen.