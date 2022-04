AEX sloot iets lager in verkorte Paasweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week, die door Pasen een dag korter was dan normaal, met een klein verlies gesloten.

Op een slot van 719,70 punten op donderdag, verloor de AEX afgelopen week 0,7 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op het Damrak op 724,75 punten, toen een daling van een half procent.

"Beleggers hebben even de voorkeur voor beleggingen met wat minder risico", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING.

Het begin van de week stond in het teken van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen, die werd gewonnen door zittend president Emmanuel Macron.

"Beleggers lijken hierdoor aan te nemen dat een overwinning voor Le Pen minder waarschijnlijk is, hoewel die overtuiging wel eens voorbarig zou kunnen blijken omdat Macron zeer impopulair is in bepaalde delen van de Franse samenleving", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. OP 24 april volgt de tweede ronde. Vier dagen eerder gaan Macron en Le Pen met elkaar in debat.

In China stonden de aandelenmarkten maandag onder druk, nadat de Chinese producenten- en consumentenprijzen in maart harder stegen dan verwacht.

De cijfers geven aan dat het prijszettingsvermogen van Chinese bedrijven zwak is. "Hierdoor zullen veel bedrijven in China hinder ondervinden van de gestegen grondstoffenprijzen en zal hun winstgevendheid worden aangetast", aldus Justin Blekemolen van Lynx.

Amerikaanse inflatie lijkt te stabiliseren

Dinsdag verschoof de aandacht naar Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen stegen in maart met 8,5 procent op jaarbasis, inclusief een stijging van de energieprijzen met 11 procent. De kerninflatie kwam in maart uit op 6,5 procent.

Vooraf werd gerekend op een stijging van de consumentenprijzen met 8,4 procent op jaarbasis en een kerninflatie van 6,6 procent.

"De cijfers bevatten goed en slecht nieuws", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Per saldo noteert de inflatie op het hoogste niveau sinds 1982", aldus de marktkenner. De kerninflatie steeg echter iets minder dan verwacht. De tienjaarsrente daalde deze week dan ook van 2,83 tot 2,72 procent.

De data zijn van belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Nu de inflatie verder is gestegen, is het vrijwel zeker dat de Fed bij het volgende rentebesluit in mei de rente met 50 basispunten zal verhogen.

Economen van ING wezen er voorafgaand aan het verschijnen van de inflatiedata op dat als die echt zo hoog zouden blijken als de verwachting, hetgeen deels uitkwam, "dit de marktverwachting ondersteunt dat de Fed de rente tegen het eind van het jaar heeft verhoogd tot 2,50 procent."

Twitter trekt aandacht weg van start Amerikaans cijferseizoen

Het kwartaalcijferseizoen ging afgelopen week ook weer van start, met als eerste de Amerikaanse financials. JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo en Morgan Stanley behaalden in het eerste kwartaal minder winst, hetgeen door de markt ook was verwacht. Met name de resultaten van JPMorgan waren matig, waarbij de bank wees op de economische onzekerheid en de hoge inflatie.

De start van het Amerikaanse cijferseizoen werd echter overschaduwd door het nieuws dat Elon Musk een bod heeft uitgebracht op heel Twitter, nadat de oprichter van Tesla recent al een belang van ruim 9 procent in het bedrijf nam.

"Musk gaat all in", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Met dit bod wordt volgens Hewson ook duidelijk waarom Musk vorige week een zetel in het bestuur van Twitter weigerde. "Er was veel speculatie over zijn motieven." Indien Musk een bestuurszetel had gehad, had hij geen bod mogen lanceren.

Hewson berekende dat het bod van 54,20 dollar per aandeel neerkomt op een waardering van Twitter van 43 miljard dollar. De analist spreek van een "erg genereus bod' en daarop zal het bestuur van Twitter nu moeten reageren.

ECB verstevigt normalisatieplannen

De Europese Centrale Bank hield het kruit donderdag droog maar leek wel de plannen te verstevigen om het monetaire beleid in de komende maanden te normaliseren.

De depositorente bleef staan op 0,50 procent negatief, de beleidsrente op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent.

"We zitten volop in een normalisatieproces", zei voorzitter Christine Lagarde in haar persconferentie, waarbij ze stelde dat het "zeer waarschijnlijk" is dat de obligatie-opkopen in het derde kwartaal wordt beëindigd.

"De aankondiging om de netto-aankopen van activa in het derde kwartaal te beëindigen was iets steviger dan tijdens de laatste vergadering. In feite zou de ECB nu een ernstige recessie of een scherpe daling van de algemene inflatieprognoses nodig hebben om de netto-aankopen van activa in de zomer niet te stoppen", concludeerde econoom Carsten Brzeski van ING.

De ECB herhaalde donderdag dat eventuele renteverhogingen "enige tijd na" het stoppen van de obligatie-opkopen zullen plaatsvinden.

"Dit kan een week zijn maar ook enige maanden", aldus Lagarde.

Brzeski van ING verwacht dat de QE-opkopen in juli worden beëindigd, waarna de rente vanaf september zal worden verhoogd, waarmee een eind komt "aan het tijdperk van negatieve rentes."

De econoom wijst erop dat de ECB op korte termijn zeker niet voor gaat lopen op het peloton van centrale banken als het gaat om beleidsnormalisatie.

"Het is normalisatie met een slakkengang", aldus Brzeski.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging ArcelorMittal afgelopen week aan kop. Deutsche Bank meldde een koersdoelverhoging en ArcelorMittal zelf kondigde een overname in de VS aan.

Just Eat Takeaway belandde onderaan in de AEX. Hedgefonds Lucerne Capital gaf deze week aan tegen veel agendapunten te zullen stemmen op de jaarvergadering van Just Eat Takeaway, die op 4 mei zal plaatsvinden.

Tech had het sowieso lastig, maar Adyen wist de schade afgelopen week te beperken. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopaanbeveling van Piper Sandler voor Adyen.

In de AMX deed Inpost goede zaken, net als OCI.

Fagron won ook na een kwartaalupdate. De cijfers bleken beter dan verwacht.

In de AScX verloor Fastned na het bekendmaken van een tegenvallende omzetgroei.

Navigatiespecialist TomTom daalde ook na cijfers. Kempen noemde de operationele resultaten evenwel zwak, terwijl de outlook uitdagend is. De zakenbank gaf een verkoopadvies voor TomTom af.

De cijfers van Ebusco, inclusief een nieuwe grote Duitse opdracht, leverden afgelopen week een duidelijke koerswinst op, waarmee het aandeel aan kop ging in de AScX. Ebusco zag het orderboek naar een recordniveau stijgen en rekent voor 2022 op een scherp herstel.

RoodMicrotec leverde in na cijfers.