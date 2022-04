DiDi vraagt groen licht aandeelhouders voor exit NSYE Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) DiDi is van plan om goedkeuring van zijn aandeelhouders te vragen voor een beursexit in de VS. Dit maakte Chinese taxidienst dit weekend bekend. Die exit moet zo snel als mogelijk is plaatsvinden. Tot die tijd zal DiDi geen notering elders aanvragen. DiDi houdt om die reden op 23 mei een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Dit gebeurt in Beijing. Eind vorig jaar ging de board van DiDi al akkoord met een Amerikaanse beursexit. Het besluit om uit de VS te vertrekken, nam DiDi na kritiek van de Chinese autoriteiten. De Chinese waakhond voor techzaken maakt zich zorgen dat gevoelige data van DiDi in handen van derden zou kunnen belanden. Didi haalde in juni vorig jaar nog 4,4 miljard dollar op met de beursgang in New York. Bestuurswisseling Tegelijk maakte DiDi een wijziging in het bestuur bekend en publiceerde het techbedrijf voorlopige cijfers. Fengxia Liang volgt Martin Chi Ping Lau op als bestuurder van DiDi. Liang werkte eerder bij Tencent. Uit de cijfers bleek dat DiDi in 2021 174 miljard yuan aan omzet behaald, omgerekend 27,3 miljard dollar. In 2020 bedroeg de omzet krap 142 miljard dollar. Ondanks de hogere omzet liep het nettoverlies op van 10,7 miljard naar 49,3 miljard yuan, ofwel een verlies van net geen 7,9 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

