Effectenhandel redt inkomsten Goldman Sachs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft in het eerste kwartaal van 2022 fors minder inkomsten gegenereerd, door malaise bij vermogensbeheer en de investment bank, terwijl de effectenhandel en de consumentenbank het beter deden. Dit bleek donderdagmiddag uit cijfers van de bank. De inkomsten daalden op jaarbasis van 17,70 miljard dollar tot 12,93 miljard dollar. Dit was iets beter dan de 11,86 miljard dollar die analisten hadden voorspeld. De winst per aandeel daalde ook fors, maar viel alsnog mee. De daling van 18,60 naar 10,76 dollar per aandeel winst was beter dan de 8,90 dollar die was voorzien door analisten. De bank stopte 561 miljoen euro in de stroppenpot voor oninbare leningen, nadat een jaar eerder nog 70 miljoen dollar vrijviel. De investment bank zag de inkomsten dalen van 3,57 tot 2,41 miljard dollar. Bij de divisie Global Markets bleven de inkomsten vrijwel gelijk op 7,87 miljard dollar, 4 procent meer dan een jaar eerder. Bij de tak die handelt in valuta, vastrentende effecten en grondstoffen steeg de omzet 21 procent tot 4,71 miljard dollar, vooral dankzij de valuta en grondstoffen. Bij de consumentenbank en de bank voor vermogende klanten stegen de inkomsten met 21 procent tot 2,1 miljard dollar. De inkomsten uit vermogensbeheer kelderden met maar liefst 88 procent tot 546 miljoen dollar. Dat is ook 81 procent minder dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. Het aandeel Goldman Sachs steeg in de handel voorbeurs 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.