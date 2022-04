Euronext opent webcast-studio in Londen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft een webcast-studio geopend in Londen en heeft nu zes locaties in Europa waar bedrijven online presentaties kunnen geven. Euronext bouwt aan een netwerk van zulke studio's door heel Europa, met het bedrijfsonderdeel Company Webcast, een onderdeel van Euronext Corporate Services. In de studio's kunnen bedrijven hun medewerkers, beleggers en klanten wereldwijd informeren. De trend om virtueel te communiceren versnelt, omdat dit een duurzaam alternatief is, omdat er minder gereisd hoeft te worden. Ook is het gemakkelijker te combineren met thuiswerken. Bron: ABM Financial News

