Beursblik: geen verrassingen bij NSI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in het eerste kwartaal van dit jaar conform verwachting gepresteerd. Dit oordeelde analist Vivien Maquet van Degroof Petercam donderdag. Maquet zag geen verrassingen in de kwartaalresultaten. De analist kijkt vooral uit naar de visie op de pijplijn, waar NSI vandaag tijdens een beleggersdag vermoedelijk wat inzicht in zal geven. NSI heeft 700 miljoen euro aan ontwikkelingskosten ingeboekt, zo merkte de analist op. Maquet vindt dat NSI een aantrekkelijke blootstelling aan Amsterdam en de andere G4-steden heeft. "Het bedrijf bereikt een belangrijke omslag en zal vermoedelijk significante waarde kunnen creëren dankzij de herontwikkelingspijplijn, die de basis vormt van de nieuwe strategische fase van NSI", aldus Maquet. Degroof Petercam heeft een koopadvies op NSI met een koersdoel van 42,50 euro. NSI blijft een favoriet onder de vastgoedspelers met een focus op de kantoormarkt. Het aandeel NSI leverde donderdag 0,9 procent in op 38,75 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.