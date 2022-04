JPMorgan waarschuwt voor economische uitdagingen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase heeft in het eerste kwartaal zoals verwacht fors minder winst geboekt dan een jaar eerder en waarschuwt voor economische uitdagingen aan de horizon. Dat bleek woensdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

De bank meldde een nettowinst van 8,28 miljard dollar, of 2,63 dollar per aandeel. Dat is fors lager dan de 14,3 miljard dollar of 4,50 dollar per aandeel een jaar eerder. Analisten hadden vooraf gerekend op een iets kleinere winstdaling tot 2,72 dollar per aandeel, aldus FactSet.

De inkomsten van de bank daalden van 32,3 miljard naar 30,7 miljard dollar. Analisten hadden hier gemiddeld 30,6 miljard dollar voorspeld.

JPMorgan nam voor 1,5 miljard dollar aan voorzieningen voor kredietverliezen. Een jaar eerder meldde de bank juist nog een vrijval van bijna 4,2 miljard dollar. In de laatste drie maanden van 2021 viel er nog 1,3 miljard dollar aan voorzieningen vrij.

"We blijven optimistisch over de economie, tenminste voor de korte termijn, omdat consumenten en bedrijven gezonde balansen hebben en de consumentenbestedingen ook gezond zijn, maar we zien aanzienlijke geopolitieke en economische uitdagingen in het verschiet, door hoge inflatie, verstoringen in de aanvoerketen en de oorlog in Oekraïne", aldus topman Jamie Dimon in een toelichting.

De bank kondigde woensdag ook een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 30 miljard dollar aan. Dit programma gaat op 1 mei van start.

Het aandeel daalde in de handel voorbeurs 1,1 procent in reactie op de cijfers.