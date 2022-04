Beursblik: rode kwartaalcijfers voorzien voor TomTom Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het eerste kwartaal vermoedelijk verlies geleden. Dat is de verwachting van analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus van de navigatiespecialist. De analisten rekenen op een kwartaalomzet van 129 miljoen euro. Daaraan zou Location Technology 107 miljoen euro bijdragen. De consumententak was afgelopen kwartaal vermoedelijk goed voor 22 miljoen euro omzet. Verder voorzien de analisten een negatief bedrijfsresultaat (EBIT) van 20 miljoen euro. Netto leed TomTom vermoedelijk 19 miljoen euro verlies. Met een verwachte vrije kasstroom van 12 miljoen euro negatief had TomTom eind maart 327 miljoen euro in kas. Verwachtingen Voor heel dit jaar rekent TomTom op een omzet van 470 tot 510 miljoen euro, wat in 2023 zou moeten stijgen naar 500 tot 550 miljoen euro. Daar moet Location Technology dit jaar 380 tot 420 miljoen euro aan bijdragen en volgend jaar 425 tot 475 miljoen euro. Analisten rekenen gemiddeld op 509 miljoen euro omzet dit jaar en 533 miljoen euro volgend jaar. Dit jaar zal TomTom volgens de consensus een nettoverlies lijden van 78 miljoen en van 27 miljoen euro volgend jaar. Voor dit jaar rekent TomTom op een negatieve vrije kasstroom van 23 miljoen met een negatieve marge van circa 5 procent van de omzet. Analisten sluiten zich daarbij aan. Voor volgend jaar rekent TomTom op een positieve marge op de vrije kasstroom van minimaal 5 procent. Analisten gaan uit van 7 procent.



TomTom opent donderdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

