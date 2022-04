Ebusco sleept groot raamwerkcontract binnen in Duitsland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft een raamwerkovereenkomst getekend met Deutsche Bahn voor de levering van zijn bussen in de periode 2023 en 2024 aan het Duitse openbaarvervoersbedrijf. Dit maakte Ebusco dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Ebusco zal in de eerste instantie circa 260 bussen leveren, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het maximale ordervolume bedraagt 800 bussen. De deal geldt voor de jaren 2023 en 2024, met de optie om het contract tweemaal met een jaar te verlengen. Ebusco noemde de deal een belangrijke stap in het versterken van de positie van Ebusco op de strategisch belangrijke Duitse markt. Vanochtend kwam het bedrijf ook met cijfers. De omzet hard daalde hard in 2021, maar de fabrikant van elektrische bussen uit Deurne rekent voor dit jaar op een scherp herstel. Bron: ABM Financial News

