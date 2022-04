Just Eat Takeaway gaat boodschappen Albert Heijn bezorgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Thuisbezorgd.nl, onderdeel van Just Eat Takeaway, gaat zijn samenwerking met Albert Heijn uitbreiden en producten van het supermarktconcern thuis bezorgen. Dit maakte de van oorsprong Nederlandse maaltijdbezorger dinsdag voorbeurs bekend. Vanaf volgende week kunnen meer dan 1.200 producten besteld worden in twee Amsterdamse Albert Heijn winkels. Indien succesvol zal een verdere uitrol volgen. De afgelopen maanden zette Just Eat Takeaway ook buiten Nederland samenwerkingen met supermarktketens op, waaronder met 7-Eleven en Casino Group. Bron: ABM Financial News

