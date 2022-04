Enorme omzetkrimp voor Ebusco Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft in 2021 de omzet hard zien dalen, maar rekent voor dit jaar op een scherp herstel. Dit maakte de fabrikant van elektrische bussen uit Deurne dinsdag voorbeurs bekend. De resultaten werden volgens Ebusco negatief beïnvloed door de coronacrisis, waardoor er in 2020 en de eerste helft van 2021 minder aanbestedingen waren, en verstoringen in de aanvoerketen die tot gevolg hadden dat afleveringen werden vertraagd van 2021 naar 2022. Daarnaast was de orderinstroom sterk met eind 2021 een recordorderboek van 325 bussen, waarvan 240 vaste leveringen zijn. Dit zal in 2022 volgens Ebusco resulteren in een "scherpe omzetstijging". Het orderboek is dit jaar inmiddels gestegen naar 1.274 bussen, onder meer dankzij een overeenkomst met Deutsche Bahn. In de eerste maanden haalde Ebusco in totaal orders voor 951 bussen binnen. "En de aanbestedingsactiviteiten blijven sterk", voegde het bedrijf toe. Ebusco herhaalde dinsdag ook de doelstellingen voor de middellange termijn, zoals afgegeven bij de IPO. Resultaten De omzet daalde van 100 miljoen naar 24,3 miljoen euro, in lijn met de verwachtingen van Ebusco zelf. De onderliggende EBITA schoot van een winst van 27,1 miljoen naar een verlies van 20,5 miljoen euro. Ebusco schreef dit toe aan het opvoeren van de productie. Onder de streep restte een verlies van 26,8 miljoen euro. In 2020 boekte Ebusco nog een winst van 31,2 miljoen euro. CEO Peter Bijvelds wees naast de kosten voor de uitbreiding van de productie ook op de extra kosten die werden gemaakt voor transport en wisselkoerseffecten die een negatieve impact hadden op de resultaatvorming. Ebusco heeft nog circa 208 miljoen euro in kas om de toekomstplannen vorm te geven. Op 25 mei vindt de jaarvergadering van Ebusco plaats. Bron: ABM Financial News

