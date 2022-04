Fed-lid Evans: renteverhoging 50 basispunten mogelijk nodig voor neutraal beleid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve moet de rente bij zijn volgende monetaire beleidsbeslissing in mei met 50 basispunten verhogen voor een neutraal beleid tegen het eind van het jaar. Dit zei de voorzitter van de Chicago Fed, Charles Evans, maandag op bezoek bij de Detroit Economic Club. "Dat is zeker het overwegen waard en wellicht zelfs hoogstwaarschijnlijk", aldus Evans. Volgens Evans is het belangrijk dat de Fed het monetaire beleid dichter bij neutraal brengt, oftewel een federal funds rate van 2,25 tot 2,50 procent. Bij dat renteniveau zou de Amerikaanse economie prima kunnen functioneren, aldus Evans. Evans, die dit jaar plaatsvervangend lid is van de Federal Open Market Committee maar geen direct stemrecht heeft, vindt dat de Fed moet reageren op de hoge inflatie. Dinsdag verschijnen nieuwe inflatiedata over de maand maart. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten zijn vermoedelijk gestegen met 8,4 procent op jaarbasis. De kerninflatie is volgens de verwachting uitgekomen op 6,6 procent.



De Chicago Fed-voorzitter zei maandag dat het moeilijk te zeggen is wanneer de inflatie zal pieken en de inflatoire druk dus afneemt. Hij rekent erop dat daar richting het eind van het jaar meer duidelijkheid over komt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.