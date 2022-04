OCI kondigt herfinanciering aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft alle schulden van zijn dochterbedrijf Iowa Fertilizer Company opnieuw gefinancierd. Dit maakte de in Amsterdam genoteerde onderneming maandagmiddag bekend. Daarvoor gaf Iowa Fertilizer Company voor 854 miljoen dollar aan obligaties uit. Zo vereenvoudigde OCI zijn kapitaalstructuur en werd de looptijd van de uitstaande schulden "significant" verlengd. Tegelijk sloot OCI ook een doorlopende kredietfaciliteit af van 1,1 miljard dollar. Die vervangt een bestaande faciliteit ter waarde van 850 miljoen dollar. Op moment van herfinancieren had OCI deze faciliteit overigens nog niet aangesproken. De nieuwe lening kent een rentemarge van 1,1 procent. S&P Global Ratings besloot de kredietwaardigheid van OCI te verhogen naar BBB-, volgens OCI te danken aan de sterke prestaties en de verlaging van de schuld. Bron: ABM Financial News

