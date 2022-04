Fastned ziet omzetgroei versnellen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het eerste kwartaal van dit jaar vermoedelijk de omzet uit diens laadpalen zien versnellen. Dit verwacht analist Marc Hesselink van ING in aanloop naar een kwartaalupdate op dinsdag. ING mikt op een omzetgroei van 247 procent tegen 206 procent in het vierde kwartaal van 2021. Fastned geeft normaal in een kwartaalupdate geen cijfers over de winstgevendheid, maar Hesselink verwacht wel wat inzicht te krijgen in de huidige brutomarges. In het vierde kwartaal boekte Fastned nog een winst van 36 cent per kilowattuur. ING verwacht voor het eerste kwartaal een vergelijkbare marge van 35 cent. De prijzen werden in november verhoogd, maar ING zag ook dat de gemiddelde energiekosten verder stegen. Belangrijker dan de groei op korte termijn noemde Hesselink de plannen rond de uitrol van laadstations. ING verwacht dat Fastned dit jaar 65 nieuwe stations zal openen. Aan het einde van het eerste kwartaal had Fastned volgens ING 167 stations in de pijplijn. Dit brengt het totale aantal stations, zowel in de pijplijn als die operationeel zijn, op 365. Fastned moet volgens Hesselink de nodige successen boeken in de aanstaande tenders om aan 508 stations te komen die de analist in 2025 prognosticeert. ING heeft een Houden advies op Fastned met een koersdoel van 55,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.