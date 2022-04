NN Group rondt verkoop NN Investment Partners af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft de verkoop van zijn vermogensbeheerbedrijf Investment Partners aan Goldman Sachs afgerond, nadat alle toezichthouders akkoord gingen. Dit maakte NN maandagochtend bekend. De verkoop werd op 19 augustus 2021 aangekondigd. De desinvesteringen levert 1,7 miljard euro op en zal de solvabiliteit van NN Group met ongeveer 16 procentpunt laten stijgen. NN Group zei in februari al dat voor in totaal 1 miljard euro eigen aandelen gaat inkopen. De inkoop van 250 miljoen euro is reeds op 1 maart begonnen, en woensdag 13 april start NN met de inkoop van de resterende 750 miljoen euro. Dit programma moet voor 1 maart 2023 afgerond zijn. Bron: ABM Financial News

