Valuta: euro onder 1,09 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer onder de 1,09 dollar, na de notulen van de Federal Reserve van woensdagavond. "De Fed heeft het verkleinen van de balans in elk geval op de agenda staan", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Met 95 miljard dollar per maand is dat redelijk scherp aan de wind", aldus de valutahandelaar. Verder bleek dat de beleidsbepalers van de Amerikaanse centrale bank tijdens de laatste rentevergadering half maart sterk hebben overwogen de rente met een half procentpunt te verhogen. Met het oog op de oorlog in Oekraïn werd dit uiteindelijk een kwart procentpunt. Van der Meer verwacht dat de markt vandaag vooral en misschien wel alleen maar uitkijkt naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank vanmiddag om 13.30 uur, "zeker met het oog op het rentebesluit van de bank, dat voor donderdag 14 april op de agenda staat", aldus Van der Meer. Tot die tijd voorziet de handelaar van Ebury dat de euro binnen een relatief bescheiden bandbreedte blijft, tenzij de notulen een indicatie geven voor, bijvoorbeeld, een renteverhoging op de korte termijn. "Dat zou de euro een steun in de rug kunnen geven", aldus Van der Meer. De Duitse industrie produceerde in februari 0,2 procent meer, gelijk aan de prognose, maar een stuk minder dan de stijging een maand eerder. De detailhandelsverkopen van de eurozone kwamen in februari op maandbasis 0,3 procent hoger uit. De markt hield rekening met een plus van 0,5 procent. Vanmiddag komen in de Verenigde Staten alleen de wekelijkse steunaanvragen uit, waarvoor een aantal van 200.000 wordt verwacht. Er is donderdag één spreker: de voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis James Bullard. De euro noteerde donderdag 0,2 procent lager op 1,0878 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8323 Britse pond. Het Britse pond noteerde donderdag onveranderd 1,3068 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.