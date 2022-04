Credit Suisse zet Euronext op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse gaat de beursbedrijven volgen en geeft Euronext een koopadvies met een koersdoel van 96,00 euro. Dat blijkt uit een sectorrapport van de Zwitserse bank. Volgens de analisten is het onduidelijk of in de strijd van centrale banken en overheden tegen inflatie de economische groei overeind zal blijven of sterk zal vertragen. In het laatste geval zijn beursbedrijven een defensieve belegging en in het eerste geval kan de sector profiteren van actievere handel. Euronext kan 100 miljoen euro synergieën halen uit de overname van Borsa Italiana en kan dat doel zelfs overtreffen, gezien de staat van dienst van de beursuitbater op dit gebied. Ondanks de relatief snelle groei wordt het aandeel met een korting verhandeld, vergeleken met sectorgenoten. Die korting zou moeten verdwijnen naarmate de integratie van de overname slaagt, de synergievoordelen worden gerealiseerd en de schuldenlast daalt, meent Credit Suisse. Over Deutsche Boerse is de bank neutraal gestemd, omdat overnames nodig zouden zijn om het groeidoel te halen. Het aandeel is ook aanzienlijk hoger gewaardeerd dan Euronext. London Stock Exchange krijgt ook een koopadvies van Credit Suisse. Een groter aandeel van de inkomsten is terugkerend, een sterke groei bij Tradeweb en synergieën uit de overname van Refinitiv zijn hier positieve factoren. Het aandeel Euronext noteerde donderdag 2,1 procent hoger op 85,16 euro. Bron: ABM Financial News

