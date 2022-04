Degroof Petercam verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor OCI verhoogd van 35,00 naar 41,00 euro met handhaving van het koopadvies op. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. In de analyse werden de taxaties voor de producent van kunstmest, melamine en methanol verhoogd, vanwege de aanhoudende prijsstijging van kunstmest door de oplopende gasprijzen en de tekorten aan kunstmest als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daarbij merkte Degroof Petercam op dat de koers van het aandeel OCI in de voorbije weken al een heel stevige stijging liet zien. Tegelijkertijd vertegenwoordigt het belang van 50 procent dat OCI in de joint venture Fertiglobe houdt onderhand meer dan 75 procent van de beurswaarde van OCI als geheel en dat impliceert volgens Degroof Petercam dat de overige activiteiten van OCI “extreem laag” worden gewaardeerd. Degroof Petercam verhoogde de verwachting voor de REBITDA voor dit jaar met 25 procent en voor 2023 met slechts 2 procent, omdat de analisten verwachten dat de stijging van de kunstmestprijzen in de loop van dit jaar afneemt. Over 2022 keert OCI volgens Degroof 2,90 euro per aandeel dividend uit. En gezien de schuldpositie van OCI heeft het bedrijf volgens analist Frank Claassen voldoende ruimte om de komende jaren meer terug te laten vloeien naar de aandeelhouders. Het aandeel OCI noteerde donderdag op een groen Damrak 0,9 procent hoger op 34,50 euro. Bron: ABM Financial News

