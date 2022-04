Lavide verlengt exclusieve overeenkomst met Nederlandse Zorg Beheer niet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Het bestuur van Lavide Holding heeft de exclusieve overeenkomst met de Nederlandse Zorg Beheer niet verlengd. Dit meldde Lavide maandagavond. NZB heeft helaas meer tijd nodig om de assets inbreng te kunnen voorbereiden, aldus Lavide. De besprekingen gaan voorlopig wel door, maar Lavide mag nu ook weer gesprekken voeren met andere kandidaten, zei het bedrijf. De NZB heeft verder toegezegd een voorstel te doen "om de afgesproken financiële garantstellingen voor Lavide in alle redelijkheid en billijkheid te effectueren", aldus Lavide. NZB ambieert een beursnotering. De beheerder van zorgcentra zou de gewenste beursnotering krijgen door een omgekeerde overname, waarbij NZB minimaal 51 procent van de aandelen van Lavide verwerft. Hiervoor zouden dan nieuwe aandelen worden uitgegeven. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.