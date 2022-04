Werknemers Amazon New York stemmen voor oprichting vakbond Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Werknemers van Amazon.com in een vestiging in New York hebben voor de oprichting van een vakbond gestemd. Dit werd vrijdag bekend.



Medewerkers van de JFK8-faciliteit, de grootste van Amazon op Staten Island, stemden met 2.654 tegen 2.131 voor de oprichting van een vakbond, zei de National Labor Relations Board vrijdag. Volgens de NLRB waren er ongeveer 8.300 kiesgerechtigden. Een soortgelijke stemming in Alabama lijkt vooralsnog geen meerderheid op te leveren.



De stemming is desalniettemin een belangrijke mijlpaal voor de enorme hoeveelheid magazijnmedewerkers bij Amazon, die vóór de stemming geen enkele vakbondsvertegenwoordiging hadden.



De resultaten van vrijdag zouden andere vakbondsinspanningen bij Amazon-faciliteiten kunnen aanmoedigen, volgens arbeidsdeskundigen, hoewel het maanden of langer kan duren voordat JFK8-werknemers een eerste vakbondscontract afdwingen. Amazon kan wijzigingen aanbrengen in zijn magazijn om verdere vakbondsacties te voorkomen, waarschuwen de experts.



Groepen werknemers dringen al jaren aan op een betere beloning en arbeidsvoorwaarden, maar Amazon wist tot vandaag werknemers ervan te overtuigen dat een vakbond niet nodig is door de relatief hoge lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden van het bedrijf. Bron: ABM Financial News

