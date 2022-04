VEB vraagt om B&S om opheldering

(ABM FN-Dow Jones) De Vereniging van Effectenbezitters heeft per brief bij groothandelaar en distributeur B&S om opheldering gevraagd over mediaberichten over een conflict dat aandeelhouder en vicevoorzitter Willem Blijdorp van B&S zou hebben met een voormalig zakenpartner. Dit maakte de VEB vrijdag bekend.

In de brief, die op de website van de vereniging valt te lezen, wordt gerept over een conflict over investeringen in steengroeven in Iran, waar dagblad NRC eerder over publiceerde. Tegen de controlerend aandeelhouder Blijdorp is door de voormalig zakenpartner aangifte gedaan vanwege valsheid in geschrifte, smaad, laster, belaging en afpersing. Het Openbaar Ministerie zou volgens NRC niet tot vervolging overgaan.

In een artikel in Het Financieele Dagblad van 24 maart wordt gemeld dat het OM alsnog een strafzaak tegen Blijdorp kan starten.

NRC, zo vatte de VEB in de brief samen, wist in een vervolg te melden dat Blijdorp ook bij diverse andere zakelijke conflicten betrokken zou zijn en waarbij ook de vennootschap B&S als betrokken partij werd genoemd.

De VEB stelde in de brief een achttal vragen op, waarbij de vereniging onder andere aan het bestuur van B&S vraagt hoe deze de rol en betrokkenheid van Blijdorp beoordeelt, waarom van de conflicten door de vennootschap geen melding is gemaakt in het prospectus van 2018 voor de beursgang destijds, en in hoeverre de zakelijke conflicten en juridische procedures kunnen leiden tot financiële gevolgen voor B&S.