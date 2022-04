Obligatie: De markt wordt weer aantrekkelijk

(ABM FN-Dow Jones) Nu de centrale banken hun monetair beleid verkrappen om de inflatie te bestrijden, stijgen de rentes in zowel Europa als de VS.

Het rendement op een driejarige schatkistobligatie in dollars is nu 2,4 procent. "Dit is het hoogste niveau sinds maart 2019", aldus Alexandre Goldwasser in gesprek met ABM Financial News.

Dit toont volgens de directeur van Goldwasser Exchange duidelijk aan dat "dollarobligaties vanuit het oogpunt van de belegger weer aantrekkelijk worden".

Hij wees bijvoorbeeld op de nieuwste obligatie van BMW die in 2025 afloopt en een coupon van 3,25 procent biedt.

"Een jaar geleden zou diezelfde coupon zeker minder dan de helft hebben bedragen", aldus de obligatiespecialist, die de monetaire verkrapping van de Amerikaanse Federal Reserve als schuldige aanwijst voor de hogere rendementen.

"De Fed is begonnen aan een cyclus van renteverhogingen om de inflatie te bestrijden, wat zou moeten resulteren in een basisrente van 2,50 procent aan het einde van het jaar, wat de markt nu pas begint te begrijpen", aldus Goldwasser.

Volgens de specalist leveren obligaties met een maximale looptijd van drie jaar niet alleen een aantrekkelijk rendement, maar zijn deze doorgaans ook weinig gevoelig voor rentestijgingen.

Rendementen in euro's stijgen minder sterk

Hoewel het vooral dollarobligaties zijn die aantrekkelijker zijn geworden, omdat de Fed het hardst verkrapt, constateert Goldwasser ook een stijging van de rentes in het eurogebied. Die stijging is wel minder sterk dan in de VS.

Hij merkt op dat Belgische staat nu meer dan 1 procent moet betalen om voor een periode van tien jaar te lenen, terwijl het rendement eind vorig jaar nog negatief was.

"In absolute termen zijn de rentes in euro nog steeds historisch laag en we zijn nog ver weg van de rendementen die werden geboden tijdens de beroemde uitgifte van de Leterme Staatsbons", tien jaar geleden, erkent Goldwasser.

Voor diezelfde looptijd kost het Duitsland 0,60 procent om geld te lenen, voegde de specialist toe.

Hij merkt op dat een emittent als Carrefour vorige week een rendement van 2,375 procent moest bieden om een obligatie voor een periode van zeven jaar te kunnen plaatsen.

"Toegegeven, deze rente dekt nog niet de inflatie, maar is wel aanzienlijk hoger dan de rente op een spaarrekening, die verankerd blijft op ongeveer 0,25 procent", concludeerde Goldwasser.