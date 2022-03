Fastned succesvol in Frankrijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft één van de drie delen gewonnen van de eerste aanbesteding van laadstations georganiseerd door Sanef, de Franse tolwegbeheerder. Dankzij deze aanbesteding kan Fastned 18 nieuwe snellaadstations ontwikkelen en exploiteren langs belangrijke particuliere snelwegen in het noorden van Frankrijk. Zo verdubbelt het aantal verworven locaties in Frankrijk tot 31. De stations zullen de capaciteit hebben om honderden elektrische voertuigen per dag op te laden. De 18 nieuwe stations komen voornamelijk in het noorden van Frankrijk, verspreid over vier regio's: Ile-de-France, Grand-Est, Hauts-de-France en Normandië. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.